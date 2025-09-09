Лось стал причиной смертельной аварии в Нижегородской области

Вечером 8 сентября произошло ДТП с участием дикого животного в Борском округе. По информации пресс-службы УГИБДД по Нижегородской области, автомобиль ВАЗ-2111 сбил лося. Об этом написало ИА «Время Н» .

В результате столкновения машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель, 42-летний мужчина, погиб на месте.

В автомобиле также находилась шестилетняя девочка, которая получила травмы и была доставлена в местную ЦРБ.