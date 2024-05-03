«Локомотив» выплатит компенсацию жительнице Ярославля за попадание в нее шайбы | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 15:21 «Локомотив» выплатит компенсацию жительнице Ярославля за попадание в нее шайбы Суд обязал «Локомотив» заплатить 80 тысяч рублей пострадавшей от броска шайбы Unsplash

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Суд постановил выплатить 80 тысяч рублей ярославской болельщице, которой на матче «Локомотива» и «Трактора» в лицо попала шайба. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

Из-за вылетевшей за пределы поля шайбы женщина получила перелом челюсти. Пострадавшей приходилось некоторое время есть через трубочку жидкую пищу, она не могла говорить. Спустя несколько дней после злополучного матча жительница Ярославля улетела на отдых, чтобы не потерять уже оплаченную путевку, однако ей пришлось сидеть все это время в номере отеля.

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«По возвращении истице провели операцию, на сегодняшний день челюсть полностью не срослась, возможно, понадобится новое оперативное вмешательство», — указали в пресс-службе.

«Локомотив» отказался компенсировать женщине моральный вред в размере 98 тысяч рублей, и после этого пострадавшая обратилась в суд. В итоге Ассоциацию «Хоккейного клуба „Локомотив“ Ярославль» обязали выплатить 80 тысяч рублей.

Ранее шайба попала на трибуны во время матча «Буран» — «Динамо Санкт-Петербург» в Воронеже. Спортивный снаряд влетел в голову мальчика.