Локомотив сбил невнимательного пешехода в Нижегородской области

Дорожная авария с участием поезда произошла в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального МСУТ СК РФ по региону.

Происшествие случилось на улице Ленина в районе КПП‑3. Согласно данным ведомства, мужчина, пересекая железнодорожные пути, не заметил звуковые и световые сигналы состава. В результате локомотив сбил невнимательного пешехода.

Медики госпитализировали пострадавшего с серьезными травмами. Предположительно, в результате ДТП мужчина мог лишиться конечностей.