Локомотив сбил невнимательного пешехода в Нижегородской области

Дорожная авария с участием поезда произошла в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального МСУТ СК РФ по региону.
Происшествие случилось на улице Ленина в районе КПП‑3. Согласно данным ведомства, мужчина, пересекая железнодорожные пути, не заметил звуковые и световые сигналы состава. В результате локомотив сбил невнимательного пешехода.
Медики госпитализировали пострадавшего с серьезными травмами. Предположительно, в результате ДТП мужчина мог лишиться конечностей.
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