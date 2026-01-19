Лобовое столкновение на трассе Курган — Тюмень унесло жизнь женщины

Утром в понедельник, 19 января, на трассе «Иртыш», недалеко от деревни Белый Яр, случилось серьезное ДТП. Водитель автомобиля Lada Vesta потеряла управление и выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим транспортным средством. Об этом сайту URA.RU сообщили представители Госавтоинспекции по Курганской области.

По опубликованной информации, участниками аварии стали автомобиль ВАЗ и автомобиль ГАЗель. В результате водитель легковушки — женщина 1973 года рождения, от тяжелых травм скончалась до приезда медиков.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, извлекли тело погибшей и передали его сотрудникам ГАИ. Сейчас устанавливаются точные причины и обстоятельства аварии.