Лобовое столкновение легковушки и грузовика унесло жизни двух человек на Алтае

Смертельная авария произошла ночью в Шебалинском районе Республики Алтай. Об этом сообщил сайт amic.ru со ссылкой на данные регионального МВД РФ.
Согласно информации ведомства, 23-летний водитель автомобиля Honda CR-V потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Scania.
Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека: 40-летний мужчина и девушка 21 года. Кроме того, медицинская помощь потребовалась трем участникам ДТП, в том числе предполагаемому виновнику аварии. Проводится проверка.
