Лобовое столкновение легковушек унесло жизнь одного человека на трассе под Казанью

Смертельная авария произошла на федеральной автодороге М-7 в Татарстане. Участниками ДТП стали две отечественные легковушки, сообщает сайт inkazan.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.

По данным полицейских, 28-летний мужчина за рулем Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Vesta. От тяжелых повреждений предполагаемый виновник аварии скончался на месте.

Предварительно, водитель второй машины выжил, но получил травмы. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.