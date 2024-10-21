Лобовое столкновение легковушек унесло жизнь одного человека на трассе под Казанью
Смертельная авария произошла на федеральной автодороге М-7 в Татарстане. Участниками ДТП стали две отечественные легковушки, сообщает сайт inkazan.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.
По данным полицейских, 28-летний мужчина за рулем Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Vesta. От тяжелых повреждений предполагаемый виновник аварии скончался на месте.
Предварительно, водитель второй машины выжил, но получил травмы. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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