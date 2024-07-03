Лобовое ДТП затруднило движение по Волгоградскому проспекту в Москве
Две легковушки столкнулись лоб в лоб на Волгоградском проспекте в Москве. Об аварии в районе дома №108 сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
На место происшествия прибыли оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.
Также в пресс-службе обратили внимание, что движение в районе ДТП пока затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
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