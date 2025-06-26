Лобовое ДТП произошло под Новороссийском. Один человек пострадал

В четверг, 26 июня, примерно в 9:50 на дороге, ведущей к Южной Озереевке, случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила «Кубань24».
Предварительно установлено, что 52-летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai, выехала на встречную полосу в неположенном месте и столкнулась с автомобилем Mazda, который двигался по своей полосе. Водитель второго автомобиля — 27-летняя девушка.
Помощник начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю Павел Окружко рассказал, что водителя Hyundai госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
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