Люди вылетали из разбитых окон: крушение автобуса под Тулой попало на видео

Автобус, ехавший из Стаханова в Москву, потерпел крушение в Тульской области, врезавшись в пункт оплаты на трассе «Дон» и опрокинувшись. Видео опубликовала пресс-служба правительства ЛНР.

Автобус занесло на скользкой от дождя дороге, он ударился об ограждение и завалился на правый бок. Из разбитых окон начали выпадать пассажиры. Уцелевшие начали помогать попутчикам выбраться и позже поставили машину на колеса.

В результате аварии пострадали более 30 человек, в том числе четверо детей, 14 пострадавших до сих пор находятся в больницах.

Начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Тульской области полковник полиции Андрей Ярцев назвал сильный туман предварительной причиной происшествия.