Люди пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Якутии

Авария с участием пассажирского автобуса произошла во вторник, 10 сентября, на федеральной трассе «Лена» в Якутии. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.

Как рассказали в ведомстве, автобус с более 20 пассажирами съехал с трассы. На место ЧП прибыли сотрудники госавтоинспекции Алданского района и службы спасения.

По предварительным данным, в аварии пострадали 10 пассажиров.

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