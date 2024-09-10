Люди пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Якутии
Авария с участием пассажирского автобуса произошла во вторник, 10 сентября, на федеральной трассе «Лена» в Якутии. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.
Как рассказали в ведомстве, автобус с более 20 пассажирами съехал с трассы. На место ЧП прибыли сотрудники госавтоинспекции Алданского района и службы спасения.
По предварительным данным, в аварии пострадали 10 пассажиров.
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