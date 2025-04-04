Любитель подводной охоты из Сестрорецка нашел два трупа в Финском заливе

Житель Санкт-Петербурга, увлекающийся подводной охотой, сообщил в полицию о жуткой находке. Мужчина обнаружил тела двух человек в Финском заливе, передала Мойка78 .

На место происшествия, расположенное рядом с очистными сооружениями напротив дома № 7 по улице Инструментальщиков, прибыла следственно-оперативная группа из Сестрорецка. По предварительным данным, погибшие — мужчины.

Один из них уже превратился в скелет, второй находился в процессе разложения. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося, а также установить личности покойных. Стражи порядка назначили ряд необходимых экспертиз.