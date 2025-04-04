Любитель подводной охоты из Сестрорецка нашел два трупа в Финском заливе

Житель Санкт-Петербурга, увлекающийся подводной охотой, сообщил в полицию о жуткой находке. Мужчина обнаружил тела двух человек в Финском заливе, передала Мойка78.
На место происшествия, расположенное рядом с очистными сооружениями напротив дома № 7 по улице Инструментальщиков, прибыла следственно-оперативная группа из Сестрорецка. По предварительным данным, погибшие — мужчины.
Один из них уже превратился в скелет, второй находился в процессе разложения. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося, а также установить личности покойных. Стражи порядка назначили ряд необходимых экспертиз.
Украинцам в США по ошибке разослали письма с требованием покинуть страну
Онлайн-запись первоклассников в школы открылась в Чехове
Заседание членов Ассоциации ветеранов СВО прошло в Химках
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в выходные
Третий регулярный речной маршрут запустят в Москве в 2025 году
Концерт духовых инструментов прошел в детской школе искусств в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте