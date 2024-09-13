«Лицо собирали по частям». Акита-ину едва не растерзала ребенка в Подмосковье

Дело возбудили после нападения собаки на 4-летнюю девочку в Солнечногорске

Собака породы акита-ину набросилась на четырехлетнюю девочку в Солнечногорске. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

По данным ведомства, утром 12 сентября в СНТ «Ветеран» в деревне Менделеево собака породы акита-ину выбежала с территории участка через открытые ворота.

Животное набросилось на четырехлетнюю девочку. Ребенок получил рваные раны головы и шеи. Ее госпитализировали.

По данным Telegram-канала Shot, девочка получила тяжелые травмы. Собака прокусила ребенку череп, также у пострадавшей диагностировали укусы лица. Ее оперировали три часа, сейчас она в реанимации. По словам отца ребенка, лицо собирали буквально по кускам.

Уголовное дело после трагедии возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обстоятельства ЧП также устанавливает прокуратура Солнечногорска.