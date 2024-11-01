Лишенный водительских прав курганец съехал в кювет и разбил автомобиль

Один человек пострадал при опрокидывании машины в кювет на территории Половинского округа Курганской области. Детали аварии сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По словам полицейских, за рулем автомобиля УАЗ «Патриот» находился мужчина 1985 года рождения. Ранее его лишили водительских прав.
При движении по дороге Половинное — Васильевка — Бултак курганец потерял управление и съехал за пределы проезжей части, где машина опрокинулась. В результате шофер получил различные повреждения, его доставили в больницу.
Кроме того, стражи порядка направили мужчину на медицинское освидетельствование на наличии алкоголя в крови. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.
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