Лишенный водительских прав курганец съехал в кювет и разбил автомобиль

Один человек пострадал при опрокидывании машины в кювет на территории Половинского округа Курганской области. Детали аварии сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По словам полицейских, за рулем автомобиля УАЗ «Патриот» находился мужчина 1985 года рождения. Ранее его лишили водительских прав.

При движении по дороге Половинное — Васильевка — Бултак курганец потерял управление и съехал за пределы проезжей части, где машина опрокинулась. В результате шофер получил различные повреждения, его доставили в больницу.

Кроме того, стражи порядка направили мужчину на медицинское освидетельствование на наличии алкоголя в крови. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.