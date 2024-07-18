Липецкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве слесаря из пневматики

Сотрудники полиции задержали в Липецке 43-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве слесаря. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Само происшествие случилось на Индустриальной улице. В рабочего выстрелили из пневматического ружья, когда тот проводил замену труб. Ранение оказалось смертельным.

В загородном доме возможного убийцы обнаружили оружие. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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