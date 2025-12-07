Лифт раздавил сотрудника Wildberries в Екатеринбурге

На складе Wildberries в Екатеринбурге погиб грузчик. Он попал под лифт в зоне, куда нельзя заходить, сообщила пресс-служба маркетплейса РИА «Новости» .

«По предварительной информации, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности: сотрудник оказался в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники — оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина», — сообщил представитель компании.

Скорая помощь констатировала смерть мужчины. На месте работают правоохранительные органы. Несмотря на следственные действия, прием поставок продолжился в обычном режиме.

Сотрудник склада рассказал E1.ru, что грузчик зашел под спусковой лифт, чтобы достать застрявшую тару. В этот момент следующая тара вдавила его под рельсы.

