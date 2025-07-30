Лифт отсек голову хирургу в больнице Хьюстона

The Mirror: хирурга обезглавило на глазах у коллеги в США

Хирург лишился головы из-за поломки лифта в клинике города Хьюстон, штата Техас. Об этом сообщило The Mirror.

Врач по имени Хитоши Никайдо хотел зайти в лифт на втором этаже, но в тот момент, когда он просунул голову внутрь, двери резко закрылись и ее отсекло.

В этот момент в кабине была коллега хирурга. Лифт застрял, и ей около 20 минут пришлось находиться в одном помещении с отрезанной головой.

После происшествия специалисты провели расследование. Они выяснили, что несколько дней назад в лифте ремонтировали подъемник. Причиной произошедшего, предположительно, стал лишний провод.

Ранее в Челябинске лифт едва не упал вместе с пассажирами. Напуганные люди вышли из кабины за секунды до ее падения.