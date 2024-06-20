Летевшие в Анталию россияне застряли в Даламане. В «Победе» пообещали компенсации

Самолет «Победы», следовавший из Екатеринбурга в Анталию, при подлете к пункту назначения совершил посадку на запасном аэродроме в Даламане из-за длительного нахождения в зоне ожидания. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе перевозчика после публикаций о скандалах на борту воздушного судна.

Речь идет о рейсе DP 955 от 19 июня, уточнили представители «Победы». После дозаправки в аэропорту Даламана, по их словам, самолет задержали по техническим причинам.

«На время ожидания вылета клиентам были предоставлены питание и прохладительные напитки», — заверили в компании.

Чтобы обеспечить быструю коммуникацию о статусе рейса, для клиентов создали оперативный чат.

Самолет в итоге вылетел 20 июня в 01:17 по местному времени и приземлился в Анталии в 01:48.

«Всем клиентам данного рейса будет выплачена денежная компенсация», — подчеркнули представители «Победы», принеся извинения за доставленные неудобства.