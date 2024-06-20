Летевшие в Анталию россияне застряли в Даламане. В «Победе» пообещали компенсации

Пассажиры севшего в Даламане самолета Екатеринбург — Анталия получат компенсации

Фото: РИА «Новости»

Самолет «Победы», следовавший из Екатеринбурга в Анталию, при подлете к пункту назначения совершил посадку на запасном аэродроме в Даламане из-за длительного нахождения в зоне ожидания. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе перевозчика после публикаций о скандалах на борту воздушного судна.

Речь идет о рейсе DP 955 от 19 июня, уточнили представители «Победы». После дозаправки в аэропорту Даламана, по их словам, самолет задержали по техническим причинам.

«На время ожидания вылета клиентам были предоставлены питание и прохладительные напитки», — заверили в компании.

Чтобы обеспечить быструю коммуникацию о статусе рейса, для клиентов создали оперативный чат.

Самолет в итоге вылетел 20 июня в 01:17 по местному времени и приземлился в Анталии в 01:48.

«Всем клиентам данного рейса будет выплачена денежная компенсация», — подчеркнули представители «Победы», принеся извинения за доставленные неудобства.

Фото: РИА «Новости»

Один из пассажиров рейса в беседе с 360.ru отметил, что после посадки в Даламане им заявили, что аэропорт в Анталии загружен, затем сотрудники аэропорта собрали людей и уточнили, кому удобно прервать поездку в этом городе.

«Нас провели к паспортному контролю, а после выдали багаж, и мы на автобусе доехали до знакомой в Фетхие. Приходила смс-ка от „Победы“, что сначала часов в девять, а потом в 12 по местному времени будет очередная попытка вылета в Анталию», — добавил он.

По информации E1, в Даламане на 12 часов застряли около 200 екатеринбуржцев.

Мы вылетели в 06:35 из Екатеринбурга. Приземлились в 10:00 в аэропорту Даламана, так как у самолета не хватило топлива, чтобы совершить посадку в загруженном аэропорту Анталии.

Пассажирка рейса DP 955

По ее словам, людей покормили только один раз и выдали одну бутылку воды на жаре +30 градусов.

«В 18:00 мы сели в самолет, и он не взлетел, не работает двигатель. Мы потеряли целый день», — возмутилась женщина.

У некоторых пассажиров начали сдавать нервы, и они принялись скандалить прямо на борту самолета. Одна из женщин требовала диалога с пилотом и пыталась прорваться к нему.

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