Сын пассажирки Ан-24 рассказал, что его мать летала в Хабаровск к родственникам

Среди пассажиров разбившегося в Приамурье Ан-24 авиакомпании «Ангара» могла быть педагог Елена Матыцина. 360.ru связался с ее сыном Евгением.

Он рассказал, что женщина жила в Тынде, а в Хабаровск летала в гости к родственникам и чтобы обследоваться в больнице.

«Я точно не знаю, там сестра этим вопросом занималась, но что-то там с ногой, по-моему», — сообщил мужчина.

Связи с женщиной нет, но нет и подтверждения того, что она погибла.

Ан-24 пропал с радаров утром, позже его горящие обломки нашли на склоне горы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем за собой гибель трех и более лиц.