Лесоруба осудили за убийство коллеги в ХМАО
Суд в ХМАО вынес приговор рабочему, который оказался причастен к гибели коллеги. Об этом сообщил «Муксун.fm».
Трагедия произошла в Нижневартовском районе. Установлено, что мужчина во время спиливания сосны случайно уронил дерево на товарища. Потерпевший получил серьезные травмы и скончался в больнице.
Лесорубу назначили наказание в виде восьми месяцев исправительных работы с удержанием 5% зарплаты.
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