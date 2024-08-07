Лесоруба осудили за убийство коллеги в ХМАО

Суд в ХМАО вынес приговор рабочему, который оказался причастен к гибели коллеги. Об этом сообщил «Муксун.fm».

Трагедия произошла в Нижневартовском районе. Установлено, что мужчина во время спиливания сосны случайно уронил дерево на товарища. Потерпевший получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Лесорубу назначили наказание в виде восьми месяцев исправительных работы с удержанием 5% зарплаты.

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте