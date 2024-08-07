Лесоруба осудили за убийство коллеги в ХМАО

Суд в ХМАО вынес приговор рабочему, который оказался причастен к гибели коллеги. Об этом сообщил « Муксун.fm ».

Трагедия произошла в Нижневартовском районе. Установлено, что мужчина во время спиливания сосны случайно уронил дерево на товарища. Потерпевший получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Лесорубу назначили наказание в виде восьми месяцев исправительных работы с удержанием 5% зарплаты.