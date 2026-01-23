Легковушка вылетела на тротуар после ДТП в Кемерове

В Кемерове произошла авария на пересечении Октябрьского и Ленинградского проспектов. Подробности сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона.

По информации полиции, водитель Nissan Sunny не пропустил встречный автомобиль JETOUR, что привело к столкновению. После удара первая машина вылетела на тротуар.

Предполагаемым нарушителем оказался 20-летний молодой человек без водительских прав. В отношении автомобилиста составили три административных протокола.