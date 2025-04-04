Легковушка врезалась в припаркованную фуру на трассе под Тюменью

Серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло недалеко от Тюмени. В результате пострадал один человек. Об этом сайту NashGorod.ru сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
По информации полицейских, на 303-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень 68-летний мужчина за рулем машины ВАЗ-2114 врезался в стоящую на обочине дороги фуру.
Водитель отечественного авто получил множество поверхностных травм, второй участник аварии не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины и детали происшествия.
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