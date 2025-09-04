Легковушка врезалась в опору ЛЭП после столкновения с иномаркой на Кубани

Три человека пострадали в результате ДТП в Щербиновском районе Краснодарского края. Авария произошла в среду, 3 сентября, около 22:20 на улице 8 Марта в станице Старощебиновской. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным полиции, мужчина за рулем автомобиля Mitsubishi не пропустил ВАЗ, который ехал в том же направлении. Из-за этого произошло столкновение, после которого отечественную машину отбросило на опору линии электропередачи и забор.

В результате пострадали водитель ВАЗ и двое его пассажиров. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.