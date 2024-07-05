Легковушка сбила женщину с ребенком в Ростовской области

Женщина с ребенком попали под колеса легкового автомобиля в городе Зверево Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на управление Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной легковушки ВАЗ-21114 сбил их в тот момент, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что шестилетнюю девочку с различными травмами доставили в больницу. О состоянии ее матери не сообщается.

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