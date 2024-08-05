Легковушка сбила двух подростков в Ростовской области

Двое подростков 16 и 14 лет попали под колеса легкового автомобиля в слободе Рогалик Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной машины при движении задом не заметил подростков, которые передвигались на мотоцикле, и сбил их.

Отмечается, что 16-летний парень и 14-летняя девушка получили различные травмы, их доставили в больницу.

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