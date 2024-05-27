Легковушка сбила девушку в Петербурге

Шестнадцатилетняя девушка попала под колеса легкового автомобиля на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-служба МВД по городу и области.

По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем отечественной машины Lada при движении по дворовой территории не заметил девушку на электросамокате и сбил ее.

Отмечается, что пострадавшую в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.