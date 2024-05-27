Легковушка сбила девушку в Петербурге
Шестнадцатилетняя девушка попала под колеса легкового автомобиля на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-служба МВД по городу и области.
По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем отечественной машины Lada при движении по дворовой территории не заметил девушку на электросамокате и сбил ее.
Отмечается, что пострадавшую в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.
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