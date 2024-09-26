Легковушка сбила 14-летнюю девочку в Ленобласти
Во Всеволожском районе произошло ДТП, в котором пострадала 14-летняя школьница. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГИБДД по Ленобласти.
На Всеволожском проспекте девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель за рулем «Волги» не успел затормозить и сбил школьницу.
Девочку с различными травмами доставили в больницу, проводится проверка.
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