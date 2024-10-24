Легковушка протаранила стену здания после ДТП с автобусом в Оренбурге

Серьезная авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла на улице Кирова в центре Оренбурга. Об этом сообщает сайт 56orb.ru со ссылкой на очевидцев.
По опубликованной информации, отечественный автомобиль столкнулся с автобусом, а затем врезался в стену здания. Отмечается, что машина получила серьезные механические повреждения кузова, на общественном транспорте зафиксировали вмятины. Сведения о наличии пострадавших не поступали.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб города. Выясняются точные причины и детали происшествия.
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