Легковушка протаранила остановку общественного транспорта в Красноярске
Дорожная авария с участием легкового автомобиля произошла на улице Молокова в Красноярске. Об этом сообщил prmira.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, 29-летний водитель на высокой скорости не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта «микрорайон Иннокентьевский».
Обошлось без жертв и пострадавших. Проводится проверка. Автомобилист находился в трезвом состоянии, добавил сайт vse42.ru.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте