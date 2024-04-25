Легковушка перевернулась на западе Москвы после столкновения с другой машиной | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 14:02 Легковушка перевернулась на западе Москвы после столкновения с другой машиной Источник 360.ru: два человека пострадали при столкновении машин на западе Москвы РИА «Новости»

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Легковые автомобили не поделили дорогу на проспекте Олимпийской Деревни в западном районе Москвы Тропарево-Никулино. От удара одна из машин перевернулась, а во время полета задела пешехода. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, устроившие аварию три машины перекрыли одну правую полосу при движении в центр.

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Прибывшие на место медики оказали помощь пострадавшему пешеходу и забрали в больницу одного человека из перевернувшейся машины с предварительным диагнозом перелом ключицы.

Причины аварии установят прибывшие на место сотрудники дорожной инспекции.