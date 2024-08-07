Легковушка насмерть сбила подростка в Ижевске
Шестнадцатилетний подросток попал под колеса легкового автомобиля в Ленинском районе Ижевска. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.
По предварительным данным, 23-летний водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-2107 не заметил несовершеннолетнего, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, и сбил его.
Отмечается, что от полученных травм подросток скончался в больнице.
Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест для инвалидов создали в Подмосковье
Кэти Перри чуть не потеряла купальник на пляже в Италии
Правительство объяснило введение в Курской области ЧС федерального характера
Лучших спортсменов и тренеров наградили ко Дню физкультурника в Мытищах
Свыше 1,7 тысячи домов капитально отремонтировали в Подмосковье с января
Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило выгодные способы оплаты коммунальных услуг
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте