Легковушка насмерть сбила подростка в Ижевске

Шестнадцатилетний подросток попал под колеса легкового автомобиля в Ленинском районе Ижевска. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

По предварительным данным, 23-летний водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-2107 не заметил несовершеннолетнего, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, и сбил его.

Отмечается, что от полученных травм подросток скончался в больнице.