Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Магнитогорске

Пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 18-летний водитель за рулем отечественной легковушки Lada Granta не справился с управлением и сбил пенсионерку, которая шла по краю проезжей части.

Отмечается, что от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.