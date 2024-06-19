Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Магнитогорске
Пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 18-летний водитель за рулем отечественной легковушки Lada Granta не справился с управлением и сбил пенсионерку, которая шла по краю проезжей части.
Отмечается, что от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.
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