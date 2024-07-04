Легковушка насмерть сбила мотоциклиста в Ленобласти

Рядом с деревней Курковицы произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на полицию Волосовского района Ленобласти.

Авария произошла 2 июля. Сидевший за рулем легковушки 25-летний водитель выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с мотоциклистом.

Он удара байкер погиб на месте. Проводится проверка.

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