Легковушка насмерть сбила мотоциклиста в Ленобласти
Рядом с деревней Курковицы произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на полицию Волосовского района Ленобласти.
Авария произошла 2 июля. Сидевший за рулем легковушки 25-летний водитель выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с мотоциклистом.
Он удара байкер погиб на месте. Проводится проверка.
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