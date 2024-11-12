Легковушка и лесовоз столкнулись на трассе в Удмуртии

На трассе в Можгинском районе произошла авария с участием ВАЗа и лесовоса, четыре человека пострадали. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

По предварительной информации, 21-летний молодой человек за рулем отечественной легковушки пошел на обгон по полосе встречного движения. Он не успел завершить маневр и врезался в лесовоз КамАЗ.

В результате аварии пострадали четыре человека, водитель и три пассажира ВАЗа. Проводится проверка.