Легковушка и лесовоз столкнулись на трассе в Удмуртии
На трассе в Можгинском районе произошла авария с участием ВАЗа и лесовоса, четыре человека пострадали. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.
По предварительной информации, 21-летний молодой человек за рулем отечественной легковушки пошел на обгон по полосе встречного движения. Он не успел завершить маневр и врезался в лесовоз КамАЗ.
В результате аварии пострадали четыре человека, водитель и три пассажира ВАЗа. Проводится проверка.
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