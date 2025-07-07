Легковой автомобиль загорелся на острове Русский во Владивостоке

Вечером в воскресенье на острове Русский во Владивостоке произошел пожар, в результате которого загорелся легковой автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения столкнулись с ситуацией, когда машина уже была полностью объята огнем, написал сайт vostokmedia.com.