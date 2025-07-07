Легковой автомобиль загорелся на острове Русский во Владивостоке

Вечером в воскресенье на острове Русский во Владивостоке произошел пожар, в результате которого загорелся легковой автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения столкнулись с ситуацией, когда машина уже была полностью объята огнем, написал сайт vostokmedia.com.

Быстрота реакции и профессионализм сотрудников МЧС позволили своевременно локализовать огонь и предотвратить его дальнейшее распространение на окружающие объекты. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Сейчас специалисты проводят работу по установлению точной причины возгорания автомобиля.

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