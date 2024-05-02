Легковой автомобиль врезался в бетономешалку в Ленобласти. Два человека пострадали | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 14:49 Легковой автомобиль врезался в бетономешалку в Ленобласти. Два человека пострадали

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Авария с участием автомобиля Ford Focus и бетономешалки произошла днем 1 мая на 41-м километре автодороги «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Молодой водитель иномарки неправильно выбрал боковую дистанцию и столкнулся по касательной с грузовым автомобилем Mercedes. В результате легковушка наехала на металлическое ограждение и перевернулась.

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Водителя Ford увезли в больницу в тяжелом состоянии. Также пострадала 17-летняя пассажирка иномарки.