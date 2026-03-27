Легковой автомобиль столкнулся с поездом в Кузбассе

В четверг, 26 марта, произошла авария на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шерегеш и Кондома. Водитель легкового автомобиля не остановился перед движущимся составом, несмотря на запрещающий сигнал светофора, и произошло столкновение с грузовым поездом, написал сайт vse42.ru.
По факту случившегося Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Обстоятельства и причины аварии уточняются.
