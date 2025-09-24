Легковой автомобиль столкнулся с опорой освещения в ХМАО

Два человека пострадали в ДТП с иномаркой в Нягани. Авария произошла на улице Чернышова, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа.

Как отметили в ведомстве, 46-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и врезался в столб с дорожным освещением. В результате столкновения водитель и пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести.

За прошедшую неделю в Нягани зарегистрировано девять ДТП с материальным ущербом. Сотрудники ГИБДД выявили 239 нарушений ПДД, среди которых — 11 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и девять случаев нарушения правил перевозки детей.