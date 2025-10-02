Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в ХМАО. Один человек погиб

На 46-м километре трассы Сургут — Нижневартовск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом написало URA.RU .

Как сообщил Telegram-канал «Госавтоинспекция Югры», водитель легкового автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб.

Ранее агентство сообщало о другом ДТП, произошедшем в Нижневартовском районе, где пострадали три человека, включая 15-летнего подростка. Водитель Toyota также выехал на встречную полосу и столкнулся с экскаватором NEW-HOLLAND.