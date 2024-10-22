Легковой автомобиль и фура столкнулись на Мензелинском тракте в Набережных Челнах
Авария с участием легковушки и фуры произошла в понедельник, 21 октября, на Мензелинском тракте в Набережных Челнах. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Так, во время разворота фура перекрыла дорогу, а Lada X-Ray не успела вовремя затормозить. Отечественный автомобиль врезался в грузовик на полной скорости.
Сообщается, что участникам ДТП помощь медиков не потребовалась. По информации очевидцев, передняя часть легкового авто полностью залетела под фуру.
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