Легковой автомобиль и фура столкнулись на Мензелинском тракте в Набережных Челнах

Авария с участием легковушки и фуры произошла в понедельник, 21 октября, на Мензелинском тракте в Набережных Челнах. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, во время разворота фура перекрыла дорогу, а Lada X-Ray не успела вовремя затормозить. Отечественный автомобиль врезался в грузовик на полной скорости.

Сообщается, что участникам ДТП помощь медиков не потребовалась. По информации очевидцев, передняя часть легкового авто полностью залетела под фуру.