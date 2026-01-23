Ледяная глыба пробила лобовое стекло и убила водителя автобуса на трассе в Ростовской области

Водитель микроавтобуса Mercedes, следовавшего по маршруту Ростов-на-Дону — Ставрополь, погиб при съезде в кювет. Авария случилась в четверг, 22 января, в 19:45 по московскому времени на 73-м километре трассы в Егорлыкском районе Ростовской области, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на полицию региона.

По предварительным данным Госавтоинспекции, твердый фрагмент «каменного образования», похожий на кусок льда, ударил по лобовому стеклу автобуса, пробил его и попал в голову водителю 1987 года рождения. От неожиданного удара мужчина не смог удержать автобус на дороге, и транспортное средство съехало в кювет.

Никто из 20 пассажиров не пострадал. Медики, вызванные очевидцами, прибыли на место, но уже ничем не смогли помочь — водитель был мертв.

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Сотрудники ГИБДД выясняют, откуда взялся роковой осколок и как такая трагедия могла произойти.