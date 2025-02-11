Лечившийся от игромании житель Пензы проиграл деньги центра реабилитации

В Пензе лечившийся от игровой зависимости пациент похитил в реабилитационном центре 250 тысяч рублей и проиграл их. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Сотрудники ребцентра сообщили о краже правоохранителям. После анализа списка пациентов, они вычислили подозреваемого. Им оказался бывший пациент учреждения.

Мужчина выяснил, что комбинацией кодового замка сейфа является день рождения одного из сотрудников. За день до выписки он самовольно покинул центр, похитив деньги.

Следователи возбудили в отношении 28-летнего жителя Пензенской области уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Башкирии молодой игроман зарезал мать из-за пропавшего блокнота с его игровыми логинами и паролями. Женщина скончалась до приезда врачей. Мужчине предъявили обвинение в убийстве.