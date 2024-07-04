Лавина накрыла мать с дочерью на прогулке по экотропе в Сочи

Девушку и ее мать накрыло лавиной во время прогулки по экотропе «Альпийские луга» в Сочи. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

По информации Telegram-канала Shot, тяжелейшие травмы получила только дочь — ее ударило ледяной глыбой, отбросив на несколько метров. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти не смогли — через несколько часов она умерла.

У матери девушки выявили небольшие царапины, добавил источник Shot. По его словам, погибшей было 29 лет. Она работала в кофейне в Красной Поляне. Похороны прошли в ее родном Азове.

Официально данные о случившемся пока не комментировали.

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