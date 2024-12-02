Lada врезалась в мостовое ограждение и перевернулась в Пензенской области
В Кузнецком районе произошла авария с участием Lada, пострадали три человека. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию Пензенской области.
На трассе Кузнецк — Неверкино водитель за рулем отечественной легковушки не справился с управлением и врезался в ограждение моста. От удара машина перевернулась.
В аварии пострадали водитель и два его пассажира. Всех троих доставили в больницу.
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