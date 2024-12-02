Lada врезалась в мостовое ограждение и перевернулась в Пензенской области

В Кузнецком районе произошла авария с участием Lada, пострадали три человека. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию Пензенской области.

На трассе Кузнецк — Неверкино водитель за рулем отечественной легковушки не справился с управлением и врезался в ограждение моста. От удара машина перевернулась.

В аварии пострадали водитель и два его пассажира. Всех троих доставили в больницу.