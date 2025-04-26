Квартирный пожар в Адмиралтейском районе Петербурга унес жизнь мужчины

Смертельный пожар произошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, загорелась пятикомнатная квартира на улице Серпуховской. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров. На место были направлены 15 спасателей и три единицы техники.
Из опасной зоны эвакуировали девять человек. В полыхающем помещении погиб мужчина. Проводится проверка.
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