Квартирный пожар унес жизни четырех человек в Нижегородской области

В поселке Нижегородец Нижегородской области произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли четыре человека. Еще 14 жильцов были эвакуированы, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, открытое горение наблюдалось в двух квартирах на втором этаже. Площадь распространения огня составила 80 квадратных метров.
В связи с гибелью людей следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время устанавливаются личности жертв, а также проводится пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины возгорания.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте