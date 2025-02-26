Квартирный пожар унес жизнь одного человека в ХМАО

Специалисты разбираются в обстоятельствах смертельного пожара, который произошел в Югорске (ХМАО). Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные мэрии города.

Пламя охватило квартиру на площади 15 квадратных метров. Спасатели эвакуировали жильцов из опасной зоны и ликвидировали возгорание.

В результате пожара погиб один человек. Еще одному потребовалась медицинская помощь. Организована проверка. Потерпевшим предоставили временное жилье и материальную помощь.