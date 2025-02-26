Квартирный пожар унес жизнь одного человека в ХМАО
Специалисты разбираются в обстоятельствах смертельного пожара, который произошел в Югорске (ХМАО). Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные мэрии города.
Пламя охватило квартиру на площади 15 квадратных метров. Спасатели эвакуировали жильцов из опасной зоны и ликвидировали возгорание.
В результате пожара погиб один человек. Еще одному потребовалась медицинская помощь. Организована проверка. Потерпевшим предоставили временное жилье и материальную помощь.
Терапевт Пушкинской больницы Марина Дробот напомнила правила укрепления иммунитета
Юниоры хоккейного клуба из Одинцова приняли участие в турнире Pond Hockey
Бывший пионерлагерь «Юность» восстановят в Клину
Встреча администрации Одинцова с жителями прошла в Звенигороде
Более 600 лыжников приняли участие в спортивном турнире в Одинцове
ВС России освободили еще два населенных пункта в курском приграничье
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте