Квартира загорелась на северо-востоке Петербурга
Возгорание произошло в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
По предварительным данным, пламя охватило квартиру на Индустриальном проспекте. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал.
Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимали 15 сотрудников МЧС и три спецмашины.
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