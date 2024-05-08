Квартира загорелась на проспекте Металлистов в Петербурге. Обошлось без жертв | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 09:27 Квартира загорелась на проспекте Металлистов в Петербурге. Обошлось без жертв

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Пожар, в результате которого пострадала однокомнатная квартира, произошел днем во вторник, 7 мая, на проспекте Металлистов в Петербурге. Об этом написал Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

На кухне огонь охватил пять квадратных метров. На месте ЧП работали 15 спасателей и три спецмашины. В результате случившегося никто не пострадал.

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Сейчас устанавливаются точные обстоятельства и причины пожара.