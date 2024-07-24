Квартира загорелась на юго-западе Петербурга

Возгорание произошло в многоквартирном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

По предварительным данным, пламя охватило обстановку в квартире дома по улице Гвардейской. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

Отмечается, что участие в его ликвидации принимали 15 сотрудников МЧС.

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