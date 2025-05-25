Квартира в Нижнем Новгороде загорелась из-за смартфона

В Нижнем Новгороде квартира загорелась из-за оставленного на зарядке смартфона

Квартира в Нижнем Новгороде загорелась из-за оставленного на зарядке смартфона. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП произошло в многоэтажном доме на проспекте Ильича. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из подъезда двух детей и шесть взрослых.

Из горящей квартиры самостоятельно вышли женщина с годовалой девочкой, их доставили в больницу. Пламя на семи квадратных метрах потушили 32 специалиста и семь единиц техники МЧС.

В ведомстве напомнили, что нельзя оставлять гаджеты на зарядке без присмотра.

«Зарядили до 100% — отключите от сети. Установите дома автономный пожарный извещатель и приобретите огнетушитель», — добавили в пресс-службе.

Аналогичный случай в прошлом году произошел в центре Москвы. Оригинальная зарядка для iPhone едва не спалила всю квартиру. Спасателям пришлось ломать дверь, чтобы ликвидировать возгорание.